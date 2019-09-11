В США поезд сошел с рельсов и загорелся, в огне почти 15 километров железной дороги

Товарный состав сошел с рельсов и загорелся в США. Поезд перевозил легковоспламеняющееся вещество.

Train derailment and fire in Dupo, Illinois # MajorFires 🇺🇸 https://t.co/ubKKJcjkio — IFE USA 🇺🇸 (@IFEUSABranch) September 10, 2019

ЧП произошло в штате Иллинойс. С рельсов сошли не менее 10 вагонов. Огонь распространился на участок железной дороги длиной в 14 километров. Транспортная компания заверяет, что дым от пожара не угрожает здоровью людей. Но местная полиция все равно эвакуировала три школы: учеников и преподавателей перевезли в другое учебное заведение, передает телеканал "Россия 24".