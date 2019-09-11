"Ястреб" вылетел с поста: названы десять кандидатов на замену Болтону

На замену Джона Болтона на посту советника президента США по нацбезопасности претендуют минимум 10 человек. Среди возможных претендентов — спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. К нему хорошо относятся в администрации президента США. Сам он также заинтересован в должности, передает телеканал "Россия 24".

Также среди кандидатов — спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, советник вице-президента Майка Пенса по нацбезопасности Кит Келлог и послы США в Германии и в Нидерландах.

Однако непредсказуемый характер Трампа не позволяет предугадать его выбор. Между тем, временно исполняющим обязанности Болтона назначен его заместитель Чарли Каппермен.