Россияне рассказали, чего они хотят от работодателей

Каждый восьмой россиянин хочет, чтобы во время работы он мог сделать паузу и отвлечься. А каждый седьмой потратил бы это время на физическую разминку. Таковы итоги опроса, проведенного ВЦИОМом.

Большинство участников- 79 процентов — при этом удовлетворены своей работой в той или иной степени. Возможно, на такой ответ влияет и то, что 83 процента сообщили о хороших или, как минимум, нейтральных отношениях с коллегами.

А если говорить о том, чего еще хотелось бы получить россиянам от работодателей, то самый популярный ответ здесь — пройти диспансеризацию от своей организации. Такой вариант выбрал почти каждый пятый опрошенный, передает телеканал "Россия 24".