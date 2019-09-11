Экс-спартаковец Адриано оформил победный хет-трик за "Палмейрас"

Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано, ныне выступающий за бразильский "Палмейрас", принес своей команде крупную победу в чемпионате Бразилии. В 16 раунде турнира Адриано оформил хет-трик в ворота "Флуминенсе". "Палмейрас" выиграл со счетом 3:0.

No lugar certo e na hora certa! Pela #CâmeraDoEstagiário, o primeiro gol de Luiz Adriano no Allianz Parque! ⚽️#AvantiPalestra #MaiorCampeãoDoBrasil #PALxFLU pic.twitter.com/pgxopzpd0i — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 11, 2019

Экс-спартаковец забивал за свой новый клуб на 9-й, 58-й и 63-й минутах. Для бразильского нападающего этот хет-трик стал первым в чемпионате Бразилии. Это произошло на стадионе "Аллиянс Парк – Палестра Италия", который находится в Сан-Пауло.

Благодаря крупной победе "Палмейрас" набрал 36 очков и после 18 туров продолжает удерживать за собой третью строчку первенства. Выше "Палмейраса" только "Фламенго" и "Сантос", имеющие в активе по 39 и 37 очков соответственно. "Флу" с 15 баллами занимает 17 место.