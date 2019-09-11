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11 сентября 201906:39

Экс-спартаковец Адриано оформил победный хет-трик за "Палмейрас"

twitter.com

Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано, ныне выступающий за бразильский "Палмейрас", принес своей команде крупную победу в чемпионате Бразилии. В 16 раунде турнира Адриано оформил хет-трик в ворота "Флуминенсе". "Палмейрас" выиграл со счетом 3:0.

Экс-спартаковец забивал за свой новый клуб на 9-й, 58-й и 63-й минутах. Для бразильского нападающего этот хет-трик стал первым в чемпионате Бразилии. Это произошло на стадионе "Аллиянс Парк – Палестра Италия", который находится в Сан-Пауло.

Благодаря крупной победе "Палмейрас" набрал 36 очков и после 18 туров продолжает удерживать за собой третью строчку первенства. Выше "Палмейраса" только "Фламенго" и "Сантос", имеющие в активе по 39 и 37 очков соответственно. "Флу" с 15 баллами занимает 17 место.

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