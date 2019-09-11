Крым предоставил суду новые доказательства своих прав на скифское золото

Наметились подвижки в деле о скифском золоте, которое уже пять лет не могут вернуть крымские музеи. Более двух тысяч ценных экспонатов, вывезенных с полуострова незадолго до воссоединения с Россией, до сих пор остаются в Нидерландах.

11 сентября стало известно, что музеи Крыма предоставили в Апелляционный суд Амстердама дополнительные доказательства того, что коллекция является частью культурного наследия полуострова и принадлежит именно им. Документы нашлись на каждый без исключения экспонат. В итоге были собраны все акты о поступлении предметов в музеи, а также фотоснимки, первые из которых были сделаны еще до начала Великой Отечественной войны, сообщает "Россия 24".

Выставка "Крым: золото и секреты Черного моря" проходила с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После возвращения полуострова в состав России о своих правах на артефакты заявила Украина. Университет столицы Нидерландов, курирующий работу выставки, экспонаты Крыму решил не возвращать.

Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина рассказала РИА Новости, что в июле Апелляционный суд Амстердама не разрешил вывезти коллекцию на Украину до принятия окончательного решения. Акроме того, пришел к выводу, что к этому случаю нельзя применить конвенцию ЮНЕСКО, на чем настаивал Киев. "Украина использовала этот аргумент, хотя он касается незаконно ввезенных предметов, а мы ввезли коллекцию законно", — сказала Умрихина. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.