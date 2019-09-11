В заброшенной башне "Бутырки" в жутких условиях обнаружены заключенные

В московском СИЗО-2, который иначе именуется "Бутыркой", члены Общественной наблюдательной комиссии нашли двух заключенных. Отмечается, что башня, используемая для содержания людей, ранее считалась неэксплуатируемой и заброшенной.

Об этом рассказал общественный секретарь столичной ОНК Иван Мельников. По его словам, арестантов нашли в одной из ранее закрытых старинных башен следственного изолятора "Бутырка". Мельников сообщил, что на территории СИЗО четыре подобных сооружения. В одну из башен ранее был заключен Емельян Пугачев — в настоящее время там музей. Остальные три были закрыты несколько лет назад.

В ОНК поступила информация, после которой и была осуществлена проверка. Общественники выявили, что одна из башен все-таки эксплуатируется и в ней содержатся двое арестантов, которых подозревают в разбое.

Иван Мельников рассказал об антисанитарных и ужасных условиях в помещении. По его словам, камера составляет около 4 квадратных метров. В ней стоит двухъярусная кровать, а напротив нее чаша Генуя, представляющая собой напольный унитаз без сидения. Не соблюдаются условия приватности. Также общественный секретарь ОНК рассказал ТАСС, что в камере из сломанного крана постоянно течет вода, стены обшарпанные, а с этажа на этаж ведет крутая чугунная винтовая лестница. Мельников отметил, что вообще непонятно, как туда доставляется еда и ходят люди, потому что это небезопасно.

Член ОНК рассказал, что еще одни эксплуатируемые казематы нашли в СИЗО "Матросская тишина". Они представляют собой полуподвальное помещение с плесенью и грибком на стенах, чашей Генуя вместо унитазов, также камеры находятся в непосредственной близости с туберкулезным блоком. Мельников отметил, что таких помещений в СИЗО около 10 штук, они вмещают в себя от 6 до 12 человек.

В ОНК рассказали, что ни в одном из СИЗО не смогли объективно объяснить происходящее. В этой связи комиссия оставила рекомендации руководству следственных изоляторов о недопустимости эксплуатации данных камер.