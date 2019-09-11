Спасатель из башен-близнецов винит во всем правительство США

11 сентября — роковой день для истории Америки. Спасатель Джон Фил рассказал о работе на месте обрушения башен-близнецов Всемирного центра, который располагается в Нью-Йорке. Мужчина признался, что чуть не потерял жизнь. Он поведал, в каких условиях приходилось ликвидировать последствия теракта, а также как пять дней превратили спортсмена в инвалида с посттравматическим синдромом.

Джон Фил рассказал РИА Новости, что оказался на месте происшествия в ночь с 11 на 12 сентября. По его словам, картина увиденного навсегда впечаталась в его память, поскольку ни один человек не запрограммирован на то, чтобы видеть такие масштабы разрушения.

Фил проработал на завалах всего пять дней, он отметил, что работа шла в круглосуточном режиме. Спасатель рассказал, что получил травму — примерно 8000 фунтов стали (около 3,6 тонны) раздробили ему левую ступню. Впоследствии Фил провел в больнице 11 недель, перенес множество операций. У мужчины образовалась гангрена, из-за чего ему ампутировали часть стопы.

Джон Фил рассказал, что до трагического инцидента у него не было проблем со здоровьем. Мужчина считал себя прекрасным атлетом, у него никогда не было затруднений с дыханием. После событий 11 сентября спасатель получил посттравматический синдром. Каждый день он ожидает, что у него может появиться рак, связанный с данным инцидентом. Также мужчина ежедневно плачет.

Фил поделился, что во время работы на развалинах башен-близнецов у всех спасателей были одни и те же симптомы — все кашляли, у всех першило в горле, а также текло из носа. По словам мужчины, через рот, нос, кожу проникали яды, которые сделали людей больными. Специальной защиты у разбиравших завалы не было.

Мужчина отметил, что считает виновным в трагическом инциденте федеральное правительство, городские власти, власти штата, а также всех, кто был тогда у власти и знал, что люди, участвующие в завалах, заболеют. "Позор на их головы — им жить с этим всю оставшуюся жизнь", — отметил Джон Фил.

По мнению мужчины, власти знали об опасности, которую представляли обломки зданий для здоровья — они были полны асбеста. Все были в курсе, что люди, участвующие в разборе завалов, больны, но молчали об этом и утверждали, что все выдумка.

Джон Фил поделился, что в итоге получил компенсацию от правительства США, но всегда будет зол на то, что это заняло так много времени и что этого никогда не хватит на помощь всем.

В настоящее время мужчина возглавляет фонд по поддержке ликвидаторов последствий теракта 11 сентября 2001 года. Фил отмечает, что ему повезло, поскольку он остался жив. Он отметил, что люди, принимающие участие в тех событиях, продолжают умирать.

Утром 11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, которые угнали террористы, врезались в башни-близнецы. В результате здания были полностью разрушены. Еще одно воздушное судно врезалось в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый лайнер упал и разбился недалеко от города Питтсбург. По официальным данным, тогда в Нью-Йорке погибли 2753 человека.

Периодически в местных СМИ появляется информация об очередных умерших людях, которые принимали участие в разборе завалов на месте происшествия.