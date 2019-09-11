На юго-востоке Москвы в два раза превышен уровень сероводорода

В ночь на 11 сентября на юго-востоке Москвы уровень сероводорода был превышен в два раза. Это зафиксировали станции Мосэкомониторинга.

Норматив установлен на уровне, при котором человек начинает ощущать неприятный запах, но негативных последствий для здоровья нет.

Это уже шестой случай в столице с начала сентября. Нормы концентрации сероводорода на юге и юго-востоке Москвы были превышены в 2-3 раза, а 10 сентября станция на улице Гурьянова зафиксировала 4,11 ПДК, передает ТАСС.

При этом в Мосэкомониторинге подчеркивают, что такое превышение ПДК безвредно для человека. Оно лишь причиняет дискомфорт из-за неприятного запаха. Опасность наступает после 18-кратного превышения.