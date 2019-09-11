Гособвинение против возвращения дела Серебренникова в прокуратуру

Гособвинение выступило против возвращения дела Кирилла Серебренникова в прокуратуру.

Как сообщает ТАСС, на заседании судья поставила вопрос о возвращении дела на доследование в связи с "неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении". Адвокаты и подсудимые поддержали возвращение дела, при этом заявив о невиновности.

Однако гособвинитель сказал, что суд не привел никаких аргументов в пользу такого решения.

Кирилл Серебренников был задержан в августе 2017 года. Ему, а также другим фигурантам дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 миллионов бюджетных рублей. Свою вину они отрицают.

В апреле Серебренникова и еще троих фигурантов дела освободили из-под домашнего ареста. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, ранее экспертиза установила, что на проект "Платформа" было выделено 260 миллионов рублей, а потрачено лишь 216 миллионов. Таким образом, по словам адвоката, Серебренников не украл деньги государства, а сэкономил.