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11 сентября 201912:36

Банда контрабандистов на протяжении семи лет вывозила древесину из Сибири

ГТРК "Новосибирск"

Банду контрабандистов, которая на протяжении семи лет вывозила древесину из Сибири, удалось задержать правоохранительным органам. Лес из Иркутской, Новосибирской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также из Республики Хакасия "уходил" за границу.

Как сообщает ГТРК "Новосибирск", выйти на ОПГ помогла одна преступниц. Женщину схватили, и она начала сотрудничать со следствием. Выяснилось, что в "работе" было задействовано много участников. Одни поставляли фальшивые документы, другие играли роль подставных организаций и юрлиц для экспорта. По информации прокуратуры, преступникам даже удалось использовать для своих махинаций федеральный бюджет.

В общей сложности контрабандисты нанесли государству ущерб почти в 260 миллионов рублей. Уголовное дело сейчас находится в Заельцовском районном суде Новосибирска.

Текст: ГТРК "Новосибирск"

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