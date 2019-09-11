Военные: МиГ-31 в Перми сел штатно, но после посадки обнаружена неисправность

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) РФ опровергли сообщения СМИ об аварийной посадке истребителя МиГ-31БМ в Перми.

По данным военных, посадка самолета после учебно-тренировочного полета прошла в штатном режиме.

"При проведении обязательного послеполетного осмотра обнаружена неисправность, которая в настоящее время устранена", — сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Ранее некоторые издание передавали, что истребителю пришлось совершить аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя.