Дудь, Покрас Лампас, Киркоров и другие "люди года" по версии GQ

Журнал GQ объявил победителей премии "Человек года" за 2019 год в нескольких номинациях.

"Человеком года" издание признало режиссера Кирилла Серебренникова, продюсером года — Александра Роднянского, открытием года – уличного художника Покраса Лампаса, спортсменом года – хоккеиста Александра Овечкина, актером года – Павла Деревянко, музыкантом года – рэпера Face.

Кроме того, премию GQ уже в третий раз как "лицо с экрана" получил журналист, видеоблогер Юрий Дудь. Снявший фильмы о Магадане и Беслане, он был признан изданием главным лицом российского YouTube и лучшим режиссером-документалистом 2019 года.

Также премии были вручены лучшим, по версии издания, бизнесменам года, а в специальная номинация от GQ "Вечной ценностью" признан Филипп Киркоров.