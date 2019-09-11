Финал всероссийской туристской экспедиции "Я познаю Россию" пройдет под Тверью

В Тверской области состоится финал всероссийской туристской экспедиции "Я познаю Россию". Мероприятие пройдет с 17 по 20 сентября и объединит более 120 участников из различных регионов страны, передает ГТРК "Тверь".



Как считает губернатор Игорь Руденя, подобные форумы проводятся с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, и направлены на развитие у подростков и детей стремления к активному участию в общественной жизни.

Участникам на выбор предлагают варианты заданий. За их выполнение они могут получить значки экспедиции – бронзовый, серебряный или золотой. Бронзовый дают школьникам, выполнившим все задания и посетившим объекты культурного наследия из регионального реестра (список формирует региональный штаб экспедиции). Активисты, которые имеют двухлетний опыт участия в мероприятии, награждаются серебряными значками. А ребята, которые участвуют третий год подряд — золотыми.



Участникам необходимо составить собственный маршрут, в который входит не менее десяти объектов культурного наследия. О прохождении пути ребята сообщают в соцсетях с указанием хештегов. После того, как все задания будут выполнены, команды направляют маршрут экспедиции, ссылки на новости, и другие материалы (видеоролики, буклеты и презентации) в областной штаб. Там выбирают победителей в региональном этапе, и определяют список команд, выполнивших все условия для получения значков. После этого результаты направляют в Главный штаб, и экспертное жюри решает, кто будет участвовать в финале.

Напомним, в этом году участников ожидало сразу несколько направлений, приуроченных к Международному женскому дню, Дню Победы и Дню космонавтики. Также были запланированы несколько самостоятельных тематических маршрутов. Всего в региональном этапе экспедиции участвовали тридцать две команды. Пять из них получили бронзовые значки и одна команда — золотые. Победителем регионального этапа в стала команда под названием "Экстрим" из города Торжка.



Напомним, впервые туристско-краеведческая экспедиция "Я познаю Россию" прошла в 2017 году. всероссийская является флагманским проектом "Российского движения школьников" и ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" при Федеральном агентстве по делам молодежи РФ. В качестве партнера-соорганизатора выступает "Поисковое движение России".