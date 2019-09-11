Пассажирский лайнер стукнулся хвостом об полосу во время посадки. Видео

В Сети появились кадры не самой удачной посадки в исполнении экипажа самолета ATR 72 авиакомпании Avianca. Инцидент произошел в Колумбии в минувшую субботу, 7 сентября.

Воздушное судно выполняло внутренний рейс EX4852 из Боготы в Манисалес. При приземлении в пункте назначения самолет стукнулся хвостом об полосу.

К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Специалисты авиакомпании проводят техническую оценку состояния поврежденного воздушного судна.

По предварительной версии, причиной произошедшего мог стать сильный ветер, помешавший пилотам в момент захода на посадку, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на представителя перевозчика.