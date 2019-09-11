Вложились в агропроект и остались на бобах: пенсионеров втянули в аферу

Десятки столичных пенсионеров оказались втянуты в финансовую аферу. Им предложили инвестировать деньги в агробизнес. Прибыль обещали фантастическую. Но оказалось, что схема очень напоминает финансовую пирамиду. Проценты платить перестали, а деньги не возвращают.

Надежда Юрьевна уверенна, что стала жертвой финансового мошенничества. Два года назад пенсионерка вложила более 300 тысяч рублей в компанию "Соцагрофинанс", которая пообещала ей золотые горы в виде процентов. Поначалу, действительно, платили.

"У меня закончился первый договор. Я написала заявление, как это положено. Через месяц приехала, никаких денег", — рассказывает Надежда Зотова, вкладчик компании "Соцагрофинанс".

- Сколько вы инвестировали?

- 800 тысяч рублей в марте 2018 года. До осени выплачивали нормально проценты, потом прекратили проценты платить, — рассказывает еще одна вкладчица Ольга Агешина.

Клиентам обещали баснословную прибыль до 40 процентов годовых. Судя по главной странице официального сайта, компания инвестирует деньги вкладчиков в крестьянско-фермерское хозяйство Тверской области, в добычу песка, а также в проекты, связанные с платиной и золотом.

На этих кадрах директор того самого крестьянско-фермерского хозяйства Анна Масленникова и по совместительству супруга директора "Соцагрофинанса". Незваным гостям тут оказались явно не рады.

Руководство компании кормит клиентов завтраками уже более полугода.

- Вместо выплаты процентов людям предлагают колбасу. И речь о сумме свыше миллиона.

- Вам тоже предлагали?

- Да, я отказалась. Сказала, мне нужны деньги.

Тверская область, деревня Фролово. Именно в это хозяйство и были вложены деньги клиентов. Местные жители уверяют, что ферма работает успешно, регулярно отправляет продукцию в Москву.

"Поголовье у них приблизительно 200 голов крупного рогатого скота. Овец они планировали до 2 тысяч голов, но пока до этой цифры они не дошли", — рассказывает Сергей Орлов, глава администрации сельского поселения Итомля.

Но почему тогда вкладчики не могут вернуть деньги?

- Мы доверились вам, вложили деньги. Но получается, вы нам не хотите их отдавать? Значит вы у нас их украли?

- Вы можете расценивать это как угодно. Ваши деньги были инвестированы.

- Это называется присвоение или растрата!

Взамен пенсионерам предложили получить акции тонущего предприятия.

- Компания в кризисе, у вас большая задолженность. Вы хотите выпустить акции и предложить их людям?

- Конечно.

- Кому нужны будут такие акции, если компания в кризисе?

- Я не могу вам сейчас сказать.

Многие инвесторы наотрез отказались брать акции и потребовали погасить задолженность живыми деньгами. Видимо, разрубить этот узел смогут только правоохранительные органы.