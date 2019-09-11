Школьник разгромил кладбище в Новосибирской области

Более 40 надгробий оказались повреждены и разрушены на кладбище в Искитимском районе Новосибирской области. Таковы итоги резкого приступа головной боли у местного школьника. Впрочем, ни полицейские, ни местные власти в эту версию не верят, отмечают "Вести-Новосибирск".

Поваленные памятники вечером 10 сентября обнаружили жители деревни Ургун. Стражи порядка насчитали 45 поваленных и разбитых надгробий. Выйти на след предполагаемого вандала труда не составила — в содеянном сознался семиклассник, год назад переехавший в село вместе с семьей.

"Объяснил, что шел мимо, что устал. Сел на скамейку. У него заболела голова. На него что-то нашло, и он начал это делать. Говорит, 13 памятников сломал. Отпечатки пальцев на надгробиях его", — рассказал глава Евсинского сельсовета Алексей Колотий.

Следователи предполагают, что школьник был не один, но своих приятелей он не выдает.

Теперь местным властям предстоит оценить нанесенный ущерб, а потом ломать голову, как и за чей счет восстанавливать памятники, большая часть которых были установлены недавно.