Оптимальный и сложный: правительство готовит два сценария развития страны

Правительство готовит два прогноза социально-экономического развития страны. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24". По его словам, один сценарий — оптимальный, второй — более сложный.

Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время темпы развития экономики страны не соответствуют прогнозам и уровню поставленных задач. Но это не означает, что "ничего нельзя сделать".

"Для этого, собственно, и раскручиваются все национальные проекты, для этого мы занимаемся изменением нашей экономики", — сказал Медведев.

Он выразил уверенность в том, что у России есть все необходимые для этого ресурсы.

Дмитрий Медведев отметил, что темпы роста экономики зависят не только от действий правительств. На это влияют мировые события. В частности, торговое противостояние Китая и США замедлило рост мировой экономики. Кроме того, сохраняются санкции в отношении нашей страны. По его словам, нужно будет принимать решения по корректировке темпов развития РФ с учетом всех условий.