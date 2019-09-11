В метро произошел сбой системы бесконтактной оплаты

Столичный метрополитен сообщает о сбое в системе бесконтактной оплаты на терминалах. Пройти в подземку, приложив к валидатору банковскую карту или смартфон, пока нельзя. Восстановить систему обещают в ближайшие часы. Пока же пассажирам придется пользоваться картой "Тройка" или билетом "Единый", сообщает программа "Вести-Москва".