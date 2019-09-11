Южноуральские журналисты получат награду за лучшую радиопрограмму о культуре. Как сообщает ГТРК "Южный Урал", их сотрудники Юлия Меньшикова и Семен Татьянченко стали победителями федерального этапа конкурса "Искусный глагол" имени В. Ю. Матвеева.

Программа-призер "Культурный патруль" была создана в декабре 2018 года и в свое время заняла первое место на региональном этапе. Журналисты поблагодарили жюри за высокую оценку, а также назвали тех, кто помог им в создании передачи. Это их коллега — звукорежиссер Алексей Речкалов и сотрудники Публичной библиотеки Наталья Соловьева и Рифат Абдрашитов.

В этом году году в конкурсе участвовало почти двести журналистов, представлявших 22 города. Церемония награждения пройдет в Эрмитаже в декабре. Победители получат призы из рук директора музея, президента Союза музеев России Михаила Пиотровского.