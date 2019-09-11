Михаэль Шумахер пришел в сознание

Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой он находился более пяти лет. В настоящее время семикратный чемпион мира в Формуле-1 проходит лечение в парижской клинике.

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники. В ближайшее время Шумахера собирается посетить президент ФИА Жан Тодт, во время Шумахера возглавлял Ferrari.

В конце 2013 года Михаэль Шумахер упал со склона, катаясь на горных лыжах. Автогонщик получил тяжелые травмы головы и с тех пор пребывал в коме.