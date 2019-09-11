Иркутские полицейские ищут женщину, атаковавшую инспектора ДПС. Видео

Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск 24-летнюю жительницу Иркутской области, подозреваемую в применении насилия в отношении представителя власти, об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-служба региональной полиции.

По данным ведомства, в июле текущего года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Лада Гранта" под управлением 44-летнего мужчины. Незадолго до этого бдительные граждане сообщили в полицию о том, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сожительница автомобилиста агрессивно вступилась за спутника, устроила скандал и несколько раз ударила инспектора ДПС. На основании этого женщина стала фигурантом уголовного дела по соответствующей статье.

Подозреваемая не стала дожидаться дальнейшего развития событий и скрылась от органов следствия.

Задержанный водитель оказался рецидивистом – в декабре 2018 года его лишили прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, на момент повторного аналогичного инцидента срок лишения еще не истек. В ходе июльской встречи со стражами порядка мужчина снова уклонился от "продувки".

В связи с этим его дело перешло из категории административных в уголовную плоскость – теперь ему грозит наказание по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".