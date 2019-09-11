В юбилейном финале турнира "Кожаный мяч " сразятся сильнейшие любительские команды России

В Волгограде состоится финал Всероссийских детско-юношеских соревнований "Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola" в старшей возрастной группе (14 – 15 лет). В решающем раунде более полутора тысяч юных футболистов, представляющих сильнейшие коллективы региональных этапов турнира, поборются за звание лучшей команды России.

Главные матчи объединенного финала соревнований будут сыграны на стадионе "Зенит", ставшем тренировочной площадкой национальных сборных-участниц Чемпионата мира по футболу 2018. Официальная церемония закрытия турнира и награждение триумфаторов пройдут 14 сентября на главном стадионе Волгограда, принимавшем матчи мирового первенства – "Волгоград Арене". Мероприятия посетят начальник отдела массового футбола Департамента массового и детско-юношеского футбола Российского футбольного союза Сергей Симкачев, заместитель директора АНО "Клуб "Кожаный мяч" Олег Филин и представители Системы Coca-Cola в России. Кроме этого, ожидается присутствие заместителя министра спорта Российской Федерации Марины Томиловой и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Символическим открытием решающей стадии соревнований станет юнифайд-матч. В матче, призванном продемонстрировать объединяющую силу футбола, примут участие представители правительства Волгоградской области, известные спортсмены и общественные деятели города, а также юные атлеты с ограниченными возможностями здоровья.

Победители прошлогоднего турнира в старшей группе среди юношей – коллектив "Труд" из Краснодарского края – провели неделю на базе национальной сборной России по футболу, тренируясь под руководством наставников юношеской команды страны. А в этом году в качестве главного приза триумфаторы юбилейного сезона получат уникальную возможность посетить матч с участием главной российской футбольной сборной за границей.