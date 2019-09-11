Москва побила температурный рекорд 1972 года

Температура воздуха в Москве побила рекорд 47-летней давности.

К полудню в столице потеплело до 26,3 градуса. Это зафиксировала базовая московская метеостанция на ВДНХ. Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, такая температура выше климатической нормы на 5 градусов.

Таким образом, в среду был побит температурный рекорд дня, установленный в 1972 году (25,6 градуса). Абсолютный за всю историю метеонаблюдений температурный рекорд был зафиксирован в 1909 году. Тогда в Москве было 27,8 градуса.