Переводчики со всего мира съехались в Ясную Поляну

В музее-усадьбе Ясная Поляна стартовал четрынадцатый международный семинар переводчиков произведений Льва Николаевича Толстого и других классиков русской литературы. В форуме будут участвовать специалисты практически со всего света.

В программе предусмотрены различные мастер-классы и круглые столы. Участники обсудят основные проблемы теории и практики перевода. Также в рамках форума состоится презентация новых изданий, сообщает ГТРК "Тула".

На сегодня запланированы выступления переводчиков из Франции, Израиля, Македонии, Японии и России. Завершится семинар 13 сентября.