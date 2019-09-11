Песков ответил Дудю и Серебренникову

Кремль считает непрофессиональным проецировать оценки, звучавшие на церемонии вручения премии журнала GQ, на общие настроения в обществе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

10 сентября в Москве прошла вручения премии "Человек года" журнала GQ. Кирилл Серебенников стал "человеком года" по версии журнала, а Юрий Дудь получил премию как "лицо с экрана". Оба они выступили с критикой ситуации в стране.

Песков отметил, что в Кремле с уважением относятся ко всем премиям, но не склонны преувеличивать значение светских мероприятий. При этом он подчеркнул, что все точки зрения фиксируются и принимаются во внимание. По его словам, с такими заявлениями выступают талантливые и уважаемые люди, но есть люди с противоположной точкой зрения. И это тоже состоявшиеся люди, "которые не менее аргументировано могут разбить эти тезисы".

Как сообщает ТАСС, Пескову задали вопрос, смотрел ли Владимир Путин новый фильм Дудя о Беслане. "Я смотрел, президент — нет", — ответил Песков, отказавшись при этом давать оценки фильму. По его мнению, неправильно было бы "говорить о каких-то личных выводах и личных восприятиях".

Также он подчеркнул, что трагедия в Беслане навсегда останется событием, которое касается всего российского народа.