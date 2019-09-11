В Татарстане заложен очередной "Каракурт"

На Зеленодольском судостроительном заводе заложили пятый малый ракетный корабль проекта 22800 под названием "Тайфун". На торжественной церемонии присутствовал командующий ВМФ России Николай Евменов. Создание кораблей разных классов и размеров позволяет отечественным военно-морским силам сохранять самодостаточность, пишет агентство ТАСС со ссылкой на главкома.

Всего на данный момент заказаны 18 МРК проекта 22800. Они строятся на предприятиях в Санкт-Петербурге, Приморье и Зеленодольске, напомнил Николай Евменов. Малые ракетные корабли будут служить на Черноморском, Балтийском, Северном и Тихоокеанском флотах. Все МРК должны быть переданы вооруженным силам до 2026 года.

Проект 22800 еще называют "Каракуртом". Это небольшие корабли: водоизмещение – всего 800 тонн, длина — 67 метров. Основное вооружение МРК — 8 пусковых установок для крылатых ракет "Калибр". Плюс малые ракетные корабли оснащены 76-миллиметровой пушкой и комплексом ПВО "Панцирь-МЕ".