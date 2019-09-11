Дети Криштиану Роналду отпраздновали голы отца в ворота сборной Литвы

Сборная Португалии разгромила команду Литвы в отборочном матче чемпионата Европы 2020 с результатом 5:1. Четыре мяча из пяти забил лидер португальцев Криштиану Роналду.

За игрой своего звездного отца наблюдали дети футболиста – сыновья Криштиану и Матеу, и дочери Ева и Алана Мартина. Дети радостно реагировали на каждого гол капитана сборной Португалии. Все это можно увидеть на видеоролике, размещенном невестой футболиста Джорджиной Родригес на странице в Инстаграм.

Мать самой младшей дочери Аланы Мартины Джорджина Родригес сопроводила видеролик комментарием. "Уникальный, гениальный, победоносный, неподражаемый. Мы любим тебя. Мы гордимся тобой. Четыре гола – по одному для каждого из малышей".