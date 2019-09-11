Кумир советских женщин Ивар Калныньш признался, что его бросили две жены

Поклонницы раскупали открытки с изображением Ивара Калныньша, заваливали письмами с любовными признаниями и караулили у гостиниц, ему приписывали романы с самыми известными актрисами СССР и поговаривали, что с Вией Артмане, с которой они вместе сыграли в ставшем классикой фильме "Театр", их связывают близкие отношения.

Когда же на экраны вышла "Зимняя вишня", то число поклонниц возросло многократно.

Сам Ивар в "Судьбе человека" признается, что образ ловеласа ему не по душе – он бы с радостью прожил жизнь с одной – любимой – женщиной, но свою Лауру — "зимнюю вишню", которую он называет Мона Лиза, Калныньш встретил в уже зрелом возрасте.

До этого же у него были две жены, которые (во что с трудом поверят поклонницы актера) сами ушли от него.

Причем, первая супруга Илга, с которой Ивар прожил 20 лет, переехала жить к родителям, оставив Калныньшу дочек Уну и Элену.

Через несколько лет от Ивара ушла и вторая супруга – латвийская актриса Аурелия Анужите, с которой они прожили 7 лет. В этом браке родился сын, с которым у актера хорошие отношения, а вот бывшую супругу он не видел уже лет 15.

Сейчас у Калныньша в жизни есть и долгожданный гармоничный супружеский союз, в котором подрастают две дочери, и интересная работа по профессии, которой он предан с юношества.

Ивар много работает: занимается музыкой, играет на сцене, снимается в кино. "Я занимаюсь своей профессией – это и есть та территория, в которой я живу", – говорит актер.

Почему с женой, которая младше на 30 лет, он чувствует себя "подростком"? Много ли на самом деле у главного сердцееда СССР было женщин?

Какой подарок сделала ему Вия Артмане, и за что Нонна Мордюкова подарила матрешку? Почему администратор гостиницы, в которой однажды остановился актер, назвала его дураком, и что он рассказывает о своей работе с Родионом Нахапетовым?

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" актер Ивар Калныньш.