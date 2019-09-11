На арсенале в украинской Виннице прогремели взрывы и вспыхнул пожар

Шесть взрывов прогремели на арсенале в районе города Винница. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, детонировали снаряды, которые вывезли на специальную площадку для утилизации. Там же наблюдается дым от пожара: горит около двух гектаров сухой травы.

При взрывах никто не пострадал, уточняют военные. Сейчас на месте происшествия уже работают специалисты Государственной службы чрезвычайных ситуаций, военной полиции, а также гражданские правоохранительные органы. Огонь локализован.

Это уже не первое ЧП в Виннице. 26 сентября 2017 года в этом районе загорелись склады, где хранились 83 тысячи тонн снарядов для систем "Град", "Ураган", "Смерч". Две женщины получили осколочные ранения. Власти эвакуировали из опасной зоны 30 тысяч местных жителей.

Взрывы гремели в Виннице до 3 октября. Ущерб от пожара оценивается в 800 миллионов долларов.