У российских биатлонистов будет новый тренер

В тренерском штабе сборной России по биатлону произошли изменения. Сергей Белозеров займет пост старшего тренера мужской сборной, заменив Анатолия Хованцева.

Согласно информации ТАСС, Анатолий Хованцев сохранит пост главного тренера сборной. Новым тренером мужской команды будет назначен Сергей Белозеров, ранее работавший с резервистами. Эти изменения еще предстоит утвердить в министерстве спорта.

Анатолий Хованцев с 2010 по 2011 год являлся тренером женской сборной России, но был уволен во время эстафетной гонки чемпионата мира бывшим президентом СБР Михаилом Прохоровым. В прошлом году 69-летний Хованцев вернулся в сборную, где совмещал должность главного тренера всей команды и старшего тренера мужской сборной.