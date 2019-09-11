Противолодочный "Ответ" закончит испытания в 2020 году

Новейший российский противолодочный комплекс "Ответ" завершит государственные испытания в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Криворучко.

Перспективный ракетный комплекс «Ответ», предназначенный для поражения подводных лодок, завершит госиспытания в 2020 году. Об этом сообщил Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко по итогам посещения оборонных предприятий — концерна «Гидроприбор» и «Электроприбор»#Минобороны pic.twitter.com/iJLKX7KvBy — Минобороны России (@mod_russia) 11 сентября 2019 г.

"Ответ" предназначен для уничтожения вражеских подводных лодок. Его будут устанавливать на новых боевых кораблях, в том числе и на тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который сейчас проходит ремонт и модернизацию.

Ранее Криворучко заявил, что ТАРК "Адмирал Нахимов" отремонтирован на 50%. Корабль должны передать флоту в конце 2022 года. Крейсер станет самым мощным кораблем в истории флота, добавил заместитель министра обороны.

Также он пояснил, что финансирование работ на корабле идет очень строго. В 2019 году военные выделили на "Адмирала Нахимова" свыше 29 миллиардов рублей.