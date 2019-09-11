Сбой программы: в метро восстановили возможность оплаты проезда банковской картой

Столичный метрополитен восстановил работу системы бесконтактной оплаты на турникетах. В течение трех часов эта функция была недоступна. Причиной сбоя стали проблемы в программном обеспечении. Пассажиры не могли пройти в подземку, приложив к валидатору банковскую карту или смартфон. Сделать это можно было только по карте "Тройка" или билету "Единый". В настоящее время все работает в обычном режиме, сообщает программа "Вести-Москва".