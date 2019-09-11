Впервые за 60 лет со стапелей в Нижнем сошел круизный лайнер

На заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду четырехпалубный пятизвездочный круизный лайнер "Мустай Карим". На лайнере для пассажиров будут работать несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары и большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе, сообщает РИА Новости.

Пассажирский теплоход строили на нижегородской верфи по заказу компании "ВодоходЪ" с весны 2017 года​​​.

По словам президента Объединенной судостроительной компании Алексея Рахманова, в России пассажирские суда не строились 60 лет. Он отметил отличную работу инженеров, которые в сжатые сроки смогли спустить на воду судно в высокой степени готовности.

Как заявил генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин, планируется сдать судно заказчику весной 2020 года после ходовых испытаний. Его готовность составляет 80%. Зимой будет произведена отделка и доводка, чтобы с началом новой навигации судно вышло в рейс.

"Крестной матерью" четырехпалубного теплохода "Мустай Карим" стала Инга Каримова — жена внука знаменитого башкирского поэта, в честь которого названо судно. По традиции, она разбила бутылку шампанского о борт "новорожденного" теплохода.

Генеральный директор компании "ВодоходЪ" Ришат Багаутдинов рассказал, что теплоход будет ходить из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, а также в Астрахань и Ростов-на-Дону. Он также заявил, что компания намерена продолжить строительство пассажирских теплоходов.