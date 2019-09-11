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11 сентября 201916:08

В Сочи девушка закладывала наркотики в корм для собак

Фото: 23.мвд.рф

Подозреваемая в распространении наркотиков задержана в Сочи. При обыске в квартире полицейские обнаружили наркотики растительного и химического происхождения в пакетах с кормом для собак.

Как сообщили "Вестям Сочи" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проверка показала, что в числе изъятых наркотических веществ — марихуана, мефедрон, кокаин, амфетамин, также более 135 граммов МДМА.

Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что должна была расфасовать наркотики и сделать закладки в разных районах Сочи. Девушке грозит до двадцати лет тюрьмы.

Текст: ГТРК "Вести Сочи"

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