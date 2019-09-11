Арда Туран отделался условным сроком

Суд Турции вынес приговор бывшему игроку сборной страны Арде Турану. 32-летний футболист получил срок 2 года 8 месяцев 15 дней тюрьмы условно. Приговор вступит в силу, если Арда нарушит закон в следующие пять лет.

Принадлежащий "Барселону" и арендованный турецким клубом "Истанбул Башакшехир" Арда Туран в октябре прошлого года приставал к жене известного певца Беркаем. Между футболистом и артистом произошел конфликт, в ходе которого Арда сломал сопернику нос.

Арда был признан виновным в стрельбе из пистолета, незаконном владении оружием и умышленном нанесении травм, а также был оправдан по статье "сексуальные домогательства". Последнее обстоятельство помогло футболисту избежать реального тюремного заключения.