Под Петербургом за ночь сожгли 12 новых маршруток

Дюжина новеньких микроавтобусов Ford Transit превратилась в груду железа в результате пожара в Кингисеппе. Как свидетельствует запись с камеры наблюдения, ЧП стало следствием поджога.

Принадлежащие компании "Ростехнология" микроавтобусы стояли на парковке на улице Карла Маркса и вскоре должны были выйти на маршрут Кингисепп — Санкт-Петербург. На кадрах видно, как двое мужчин забрасывают автомобили бутылками с горючей смесью, после чего поджигают их.

На тушение у спасателей ушло около часа, но от будущих маршруток остались только остовы. Сумма ущерба, по данным издания "Форпост", составила 30 миллионов рублей. По предварительной версии, пожар стал следствием передела рынка пригородных перевозок.