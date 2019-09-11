В столице Катара дорогу перекрасили в голубой, чтобы спастись от жары

В столице Катара Дохе перекрасили участок автомобильной дороги в светло-голубой цвет в попытке спасти пешеходов и автомобилистов от жары.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала индонезийская газета The Jakarta Post.

По данным издания, катарские специалисты считают, что такой цвет поможет снизить влияние жаркой температуры на дорожное полотно – в стране температура достигает +50° в тени.

Жители Дохи жалуются на то, что под воздействием солнца плавится пластик, трескается краска и приборная панель в автомобилях.

Чтобы помочь горожанам администрация столицы Катара решилась на эксперимент – 200 метров трассы покроют тонким слоем голубой теплоотражающей краски.

Отмечается, что обычная проезжая часть, имеющая привычный черный цвет, действует как гигантская печь, тогда как лазурная поверхность отражает больше ультрафиолетовых лучей, поглощает меньше солнечной радиации и снижает температуру дороги на 6-10°.

The Jakarta Post полагает, что местные власти пытаются понять, сможет ли новое покрытие создать более комфортные условия для миллионов любителей футбола, которые посетят Катар в 2022 году, когда в этой ближневосточной стране пройдет чемпионат мира.