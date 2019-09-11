Лобовое столкновение внедорожника и мусоровоза в Подмосковье попало на видео

В Реутове мусоровоз, пытаясь избежать столкновения с выехавшей и затормозившей перед ним легковушкой, вылетел на встречную полосу и врезался во внедорожник.

От удара тяжелый грузовик выехал на тротуар и едва не сбил нескольких прохожих, которым удалось отбежать.

Внедорожник после столкновения превратился в груду искореженного металла. В нем находились женщина с ребенком. Чтобы их достать из машины, пришлось применять специальные инструменты.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. О тяжести и характере полученных ими травм не сообщается.