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11 сентября 201917:13

Подписка о невыезде отменена: дело Серебренникова вернули в прокуратуру

Global Look Press

Уголовное дело о хищении средств бюджета в отношении худрука "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренника и сотрудников "Седьмой студии" возращено в российскую Генпрокуратуру. Такое решение после изучения всех материалов дела приняла судья московского Мещанского суда Ирина Аккуратова. Суд также отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде Кириллу Серебренникову, экс-генпродюсеру "Седьмой студии" и экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) и экс-чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум и экс-директору Ярославского театра имени Волкова Юрию Итину.

В обвинительном заключении выявлены неустранимые в рамках судебного следствия нарушения и противоречия, которые препятствуют рассмотрению дела и вынесению приговора, пояснила судья Мещанского суда Москвы. Прокурор Михаил Резниченко с решением суда не согласился, сообщает "Интерфакс".

Возврат дела в Генпрокуратуру поддержали адвокаты и подсудимые. При этом они подчеркнули, что переданных в суд материалов дела вполне достаточно для вынесения оправдательного приговора. Представитель Минкультуры, которая выступает по делу потерпевшей стороной, оставил решение по делу на усмотрение суда.

Серебренников и созданная им "Седьмая студия" обвинялись в хищении 133 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на реализацию проекта популяризации и развития современного искусства "Платформа".

Уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России с октября 2018 года было передано на рассмотрение в Мещанский суд.

Обвиняемые вины не признавали, настаивая на том, что ущерб был ошибочно посчитан только исходя из суммы обналиченного в период работы "Седьмой студии" госфинансирования. Определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета. К такому выводу пришла проведенная в августе 2019 года комплексная комиссионная финансово-экономическая, оценочная, искусствоведческая экспертиза.

В начале 2018 года дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой было выделено в отдельное производство. Она одна признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег, но заявила, что обстоятельства хищения денег ей неизвестны. В апреле 2019 года ее дело тоже было возвращено в Генпрокуратуру.

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