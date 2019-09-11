Новости В мире

Все видео этой рубрики
11 сентября 201917:14

Тотальное равноправие. Финские военнослужащие обоих полов будут жить в одной казарме

facebook.com/puolustus

В финской армии готовится эксперимент, в ходе которого мужчин и женщин поселят под одной крышей. Инициатива исходит от Союза военнослужащих Финляндии. В организации уверены, что это позволит справиться с дискриминацией в вооруженных силах, пишет агентство ТАСС.

В данный момент, согласно закону от 1995 года, военнослужащие обоих полов могут жить в одном помещении только в особых случаях. Например, во время учений. Представитель армии Торсти Арстен считает, что эту норму пора отменить.


Стоит отметить, что в сторону равноправия двигаются все современные армии. В российских вооруженных силах сформирован танковый экипаж целиком из женщин. Они даже приняли участие в соревнованиях "Танковый биатлон -2019".

А, например, в Индии появилась первая женщина пилот истребителя МиГ-21. Капитан Бхавана Кантх успешно прошла обучение и получила допуск к боевым операциям в дневное время.

Сейчас

17:48

Нидерланды подозревают Цемаха в гибели MH17

16:38

Дело Серебренникова вернули в прокуратуру

15:13

Впервые за 60 лет со стапелей в Нижнем сошел круизный лайнер

13:24

Песков ответил Дудю и Серебренникову

13:18

Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

12:59

Москва побила температурный рекорд 1972 года

12:56

Кремлю неизвестно, был ли Смоленков шпионом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Подписка о невыезде отменена: дело Серебренникова вернули в прокуратуру

Подписка о невыезде отменена: дело Серебренникова вернули в прокуратуру

1 час назад
Ариэль Коэн рассказал о "последней соломинке, которая сломала белые усы Болтона"

Ариэль Коэн рассказал о "последней соломинке, которая сломала белые усы Болтона"

2 часа назад
Заключенных перевели из башни Пугачева в более новые камеры "Бутырки"

Заключенных перевели из башни Пугачева в более новые камеры "Бутырки"

50 минут назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:25

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 12 сентября

12:00

Заседание Правительства РФ
Все трансляции
Диалог с премьером: Медведев рассказал о ближайших планах правительства

Диалог с премьером: Медведев рассказал о ближайших планах правительства

2 часа назад
Сбой программы: в метро восстановили возможность оплаты проезда банковской картой

Сбой программы: в метро восстановили возможность оплаты проезда банковской картой

3 часа назад
5 регионов с самой дорогой мобильной связью

5 регионов с самой дорогой мобильной связью

6 часов назад
Внук Шукшиных найден живым и здоровым

Внук Шукшиных найден живым и здоровым

30 минут назад
Кумир советских женщин Ивар Калныньш признался, что его бросили две жены

Кумир советских женщин Ивар Калныньш признался, что его бросили две жены

3 часа назад
Крупная птица врезалась в самолет "Аэрофлота" при посадке в Шереметьеве

Крупная птица врезалась в самолет "Аэрофлота" при посадке в Шереметьеве

3 часа назад
Москва побила температурный рекорд 1972 года

Москва побила температурный рекорд 1972 года

5 часов назад
Поклонская намерена стать видеоблогером и будет вести шоу

Поклонская намерена стать видеоблогером и будет вести шоу

5 часов назад
"Прости меня, Самара": названа дата "искупительного" концерта Билана

"Прости меня, Самара": названа дата "искупительного" концерта Билана

6 часов назад
Михаэль Шумахер пришел в сознание

Михаэль Шумахер пришел в сознание

5 часов назад
Любимое сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

Любимое сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

2 часа назад
Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

10.09.2019 15:10
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

09.09.2019 15:06
Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

11.09.2011 13:02
В iOS 13 нашли информацию об AR-очках Apple

В iOS 13 нашли информацию об AR-очках Apple

43 минуты назад
Водитель скончался на дороге под Курском, больше часа прождав скорую помощь

Водитель скончался на дороге под Курском, больше часа прождав скорую помощь

49 минут назад
Тотальное равноправие. Финские военнослужащие обоих полов будут жить в одной казарме

Тотальное равноправие. Финские военнослужащие обоих полов будут жить в одной казарме

1 час назад
В столице Катара дорогу перекрасили в голубой, чтобы спастись от жары

В столице Катара дорогу перекрасили в голубой, чтобы спастись от жары

1 час назад
Медики назвали простой способ снизить риск инсульта и инфаркта в два раза

Медики назвали простой способ снизить риск инсульта и инфаркта в два раза

1 час назад
Актеру фильма "Ты у меня одна" не хватает денег на операции после ДТП

Актеру фильма "Ты у меня одна" не хватает денег на операции после ДТП

2 часа назад
Мать из Иркутской области рассказала, как избавилась от новорожденного малыша. Видео

Мать из Иркутской области рассказала, как избавилась от новорожденного малыша. Видео

2 часа назад
Впервые за 60 лет со стапелей в Нижнем сошел круизный лайнер

Впервые за 60 лет со стапелей в Нижнем сошел круизный лайнер

3 часа назад
Бывший мэр Рыбинска поставил дорожный конус на машину и возмутил ее владельца

Бывший мэр Рыбинска поставил дорожный конус на машину и возмутил ее владельца

3 часа назад
Отец Марии Бутиной подтвердил скорое освобождение дочери

Отец Марии Бутиной подтвердил скорое освобождение дочери

3 часа назад
Сеть Healthy Food закрыла производство после расследования Роспотребнадзора

Сеть Healthy Food закрыла производство после расследования Роспотребнадзора

3 часа назад
Сбежавшая из Голливуда актриса рассказала, почему согласилась на роль в новом "Терминаторе"

Сбежавшая из Голливуда актриса рассказала, почему согласилась на роль в новом "Терминаторе"

3 часа назад
Как озвучивают "Белку и Стрелку 3"

Как озвучивают "Белку и Стрелку 3"

3 часа назад
На арсенале в украинской Виннице прогремели взрывы и вспыхнул пожар

На арсенале в украинской Виннице прогремели взрывы и вспыхнул пожар

4 часа назад
В Калининграде сожгли биотуалет вместе с живым человеком

В Калининграде сожгли биотуалет вместе с живым человеком

4 часа назад
Дети Криштиану Роналду отпраздновали голы отца в ворота сборной Литвы

Дети Криштиану Роналду отпраздновали голы отца в ворота сборной Литвы

4 часа назад
Блогеры решили, что камера нового iPhone вдохновлена киберпанком

Блогеры решили, что камера нового iPhone вдохновлена киберпанком

4 часа назад
Коммунальщики Ноябрьска берегут очень красивую лужу

Коммунальщики Ноябрьска берегут очень красивую лужу

4 часа назад
Популярный антибиотик ухудшает работу сердца

Популярный антибиотик ухудшает работу сердца

6 часов назад
Как быть, если вы ударили чужую Ferrari, а денег на ее ремонт нет

Как быть, если вы ударили чужую Ferrari, а денег на ее ремонт нет

6 часов назад
Посмотрите: самые необычные аэропорты мира

Посмотрите: самые необычные аэропорты мира

6 часов назад
ЖКУ, инфляция и низкие зарплаты: что волнует россиян больше всего

ЖКУ, инфляция и низкие зарплаты: что волнует россиян больше всего

7 часов назад
СМИ: у Розенбаума диагностирован рак, певцу удалили опухоль

СМИ: у Розенбаума диагностирован рак, певцу удалили опухоль

7 часов назад
Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

06.09.2019 15:06

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку