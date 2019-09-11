Тотальное равноправие. Финские военнослужащие обоих полов будут жить в одной казарме

В финской армии готовится эксперимент, в ходе которого мужчин и женщин поселят под одной крышей. Инициатива исходит от Союза военнослужащих Финляндии. В организации уверены, что это позволит справиться с дискриминацией в вооруженных силах, пишет агентство ТАСС.

В данный момент, согласно закону от 1995 года, военнослужащие обоих полов могут жить в одном помещении только в особых случаях. Например, во время учений. Представитель армии Торсти Арстен считает, что эту норму пора отменить.



Стоит отметить, что в сторону равноправия двигаются все современные армии. В российских вооруженных силах сформирован танковый экипаж целиком из женщин. Они даже приняли участие в соревнованиях "Танковый биатлон -2019".

А, например, в Индии появилась первая женщина пилот истребителя МиГ-21. Капитан Бхавана Кантх успешно прошла обучение и получила допуск к боевым операциям в дневное время.