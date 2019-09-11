"Норникель" получил высшую награду на международном SAP саммите

11 сентября в Москве открылся 4-й Международный горно-металлургический SAP саммит. Главной темой мероприятия в этом году стало интеллектуальное производство. А потому крупнейшие игроки отрасли и авторитетные эксперты говорили здесь о новых цифровых решениях, оптимизации бизнес-процессов и построении "умного" предприятия. Одним из спикеров саммита стал директор департамента по информационным технологиям компании "Норникель" Юрий Шеховцов.

"Тема интеллектуального, цифрового производства актуальна здесь и сейчас", — объясняет Юрий Шеховцов. "Мы уже порядка 4 лет внедряем на производстве программу "Технологический прорыв", а сейчас у нас идет программа "Технологический прорыв 2.0". Это цифровизация, беспилотная техника и другие более продвинутые вещи на основании базы, которую мы сделали".



Помимо тематических сессий в рамках саммита состоялось награждение предприятий, которые активно и последовательно внедряют решения SAP. "Норникель" получил здесь награду "За первое внедрение инноваций в НСИ".

Заместитель генерального директора SAP CIS, директор кластера "Промышленность" SAP CIS Алексей Леонтович подчеркнул: "Нам очень приятно каждый раз отмечать успехи компании "Норникель" в области бизнес-трансформации, цифровизации, реализации проектов, в том числе, на нашей платформе. Сегодня это отдельная награда за успехи в части автоматизации процессов нормативно-справочной информации. Очень приятно, что компания "Норникель" внедряет современные технологии даже в самые базовые процессы, такие как технологии машинного обучения и автоматическая классификация информации".

"Инновации упираются в активность и настрой людей, которые этим занимаются", — отметил старший вице-президент, финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев. "С этой точки зрения "Норникелю" повезло с качеством команды и ее мотивации. То, что SAP отметил именно наше достижение — это конвертация смелых и проактивных действий наших менеджеров, которые отвечают за это направление. Мы просто начали чуть раньше и сделали чуть больше".

Автоматизированная система управления нормативно-справочной информацией, реализованная в компании "Норникель" на базе SAP MDM, сегодня доступна сотрудникам всех филиалов и дочерних компаний "Норникеля" и содержит данные о поставщиках оборудования, номенклатуре товаров и финансовую отчетность. При этом ноу-хау заключается в том, что при управлении данной системой "Норникель" первым на рынке использовал технологии "Индустрии 4.0". АСУ НСИ также переведена на последнюю версию интерфейса SAP Fiori, имеет встроенный искусственный интеллект и мобильную версию, которая работает для iOS и Android на технологии SAP UI5.

Директор департамента по информационным технологиям "Норникеля" Юрий Шеховцов сказал: "С точки зрения IT-технологий, имея платформу, мы можем нанизывать туда любые сервисы. Причем как решения SAP, так и любые сторонние. Так что наши возможности фактически не ограничены".

В разработке "Норникеля" находится целый ряд инновационных проектов. Активную стадию тестирования проходят смарт-контракты, в проработке – запуск беспилотной подземной техники для выполнения операций в рудниках. Кроме того, компания активно прорабатывает возможность применения технологии блокчейн и выпуск токенов на ключевые металлы.