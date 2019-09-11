Заключенных перевели из башни Пугачева в более новые камеры "Бутырки"

Заключенные, которые содержались в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", переведены в другие камеры.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Она подчеркнула, что старинные камеры не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и нуждаются в ремонте. Потяева отметила, что в целом, "Бутырка" перенаселена – она рассчитана на 1847 место, а в ней содержится 2227 подсудимых.

В свою очередь ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил ТАСС, что в старинной башне в камере размером четыре квадратных метра содержались два арестанта.

По его словам, всего на территории следственного изолятора — четыре старинные башни. В одной из них был заключен Емельян Пугачев, сейчас в ней музей. Вторая использовалась для одиночного заключения подследственных, третья в качестве контрольно-пропускного пункта, четвертая — под картотеку.

Бутырская тюрьма была построена при Екатерине II в 1771 году по проекту архитектора Матвея Казакова. В разное время в ней содержались Иван Каляев, Николай Шмит, Владимир Маяковский, Нестор Махно, Феликс Дзержинский, Осип Мандельштам, Варлам Шаламов, Сергей Королев, Александр Солженицын.