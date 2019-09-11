В Коломне стартовали первые всероссийские соревнования по ходьбе

В Коломне 10 сентября 2019 года стартовали первые открытые всероссийские соревнования по ходьбе "Человек идущий". Это соревнования между вузами. И сейчас в них принимают участие более 150 университетов, академий и институтов из 80 городов. Более пятидесяти команд заявились на соревнования по фоновой ходьбе от муниципалитетов. И это соревнования более сотни корпоративных команд, подчеркнул президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.

"Принцип соревнования прост. Вузы, корпорации и муниципалитеты собирают команды по 70 человек. Неформалы – по 10 человек. Все скачивают мобильное приложение по учету шагов "Человек идущий", — пояснил ранее Лео Бокерия.

А далее в дело вступает компьютерная программа, которая считает и сравнивает пройденные участниками шаги и расстояния.

"Сегодня коммуникационные технологии позволяют зафиксировать, гейминизировать, систематизировать и анализировать эту активность. Это в свою очередь позволяет организовывать соревнования между разными группами людей", — рассказал Лео Бокерия.

Практика хождения "10 тысяч шагов к здоровью" проходит в Коломне уже не первый раз, отметил глава городского округа Денис Лебедев. Символично, подчеркнул он, что для программы "Человек идущий" стартом стала площадка у Конькобежного центра "Коломна" рядом с Коломенским кремлем.

"Коломна – это очень спортивный город и люди, которые здесь живут, любят заниматься спортом и делают это с большим удовольствием", — отметил градоначальник.

Коломну на соревнованиях представляет команда Государственного социально-гуманитарного университета. Но к соревнованиям может присоединиться любой желающий.

Соревнования пройдут в два этапа. Первый этап пройдет с 10 сентября по 10 октября 2019 года, а второй этап — с 15 октября по 15 ноября 2019 года.