Водитель скончался на дороге под Курском, больше часа прождав скорую помощь

Почувствовавший сердечное недомогание пожилой мужчина больше часа ждал медиков на трассе Суджа — Курск, но в итоге скончался у них на глазах. О неспешности скорой помощи рассказали очевидцы.

О произошедшем стало известно от местного жителя, который пытался помочь водителю.

"Каждые пять минут нам обещали, что приедет скорая помощь. Приехала "буханка" экстренной помощи через час. Человек был ещё живой. Женщина прощупала пульс, он умер при них, и "буханка" уехала пустая", — констатировал автор записи.

На кадрах видно скончавшегося мужчину, он выпал с водительского места легковушки, на заднем стекле которой наклеен знак "Инвалид".

Через полчаса рядом с мужчинами остановилась еще одна карета скорой помощи, сотрудники которой везли пациента в тяжелом состоянии в больницу. Ничем помочь они не смогли.

"Полицию вызвали, уже минут 40 ждём", — поведал мужчина.