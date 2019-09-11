Австралийские баскетболисты сыграют с испанцами в полуфинале чемпионата мира

На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу определился последний полуфиналист. Им стала сборная Австралии, обыгравшая команду Чехии 82:70.

Первая четверть завершилась вничью 17:17. Во второй австралийцы оторвались на три очка – 16:13. Решающим оказался третий период, выигранной сборной Австралии 30:18. В четвертом игровом отрезке чехи сократили отставание 22:19, но спасти игру не смогли. Самым результативным в составе победителей Патти Миллс, набравший 24 очка.

Сборная Австралии вышла в полуфинал, где сыграет с командой Испании. Вторую путевку в финал разыграют баскетболисты Аргентины и Франции.