Донцова предложила вернуть в школы "Закон Божий"

В День трезвости, который 11 сентября проводят Русская православная церковь и Минздрав, состоялась пресс-конференция, на которой, в частности, выступила Дарья Донцова.

Известная писательница предложила вернуть в школы, где обучаются дети из православных семей, в качестве факультатива дисциплину "Закон Божий", передает РИА Новости.

"Чтобы бабушки приходили и объясняли", — пояснила свою мысль Донцова.

Свое мнение она аргументировала тем, что Россия всегда была православной, и то, что в школах был отменен Закон Божий, — "очень плохо для нашего подрастающего поколения".

"Есть дети-мусульмане, есть дети-иудеи. Как-то можно было бы решить этот вопрос и хотя бы сделать для детей в православных школах какие-то факультативы, внеклассные занятия", — предложила писательница.

В 2012 году в России был введен курс "Основы религиозных культур и светской этики", который рассчитан на учащихся четвертых классов. На выбор школьники могут изучать основ православной, исламской, иудейской или буддистской.

Помимо этого, по желанию учащиеся могут знакомиться с основами всех мировых религиозных культур или основ светской этики.

В РПЦ ранее неоднократно предлагали продлить предмет и на последующие годы обучения – с пятого по 9-й класс.