В Болгарии утонул 72-летний турист из России

В Болгарии, в районе Бургасса утонул 72-летний турист из России, передает "Интерфакс". Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло рядом с поселком Косата на черноморском курорте Поморие. 72-летний турист из РФ утонул из-за отбойного течения или тягуна, который появился на мелководье.

По данным полиции Бургаса, назначена судебно-медицинская экспертиза.