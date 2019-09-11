Узбекский боец смешанного стиля погиб в уличной драке

Боец смешанного стиля, семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу Муслимбек Омонов трагически погиб в ночь с 10 на 11 сентября. Причиной смерти 23-летнего спортсмена стало ножевое ранение.

В одном из кафе Ташкента возник конфликт между двумя группами посетителей. Драка продолжилась на улице. В результате Муслимбек Омонов получил ножевое ранение. Молодой человек был доставлен в больницу, но спасти Омонова не удалось, сообщает "Спорт-Экспресс"..

Все участники конфликта задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".