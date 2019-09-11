Трамп хотел бы обсудить с Рухани актуальные вопросы мировой политики

Сотрудники Белого дома приступили к подготовке возможной встречи в Нью-Йорке президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Рухани.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что встреча двух политиков может состоятся в конце сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН, однако стопроцентной уверенности в том, что Рухани согласится общаться с Трампом в условиях действующих американских санкций, у администрации США нет.

Один из вариантов переговоров рассматривает вариант, при котором Трамп может присоединиться к встрече Рухани и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее глава Белого дома неоднократно говорил о своей готовности к общению с Рухани, желая обсудить с ним ядерную проблему и другие вопросы, вызывающие разногласия у США и Ирана.