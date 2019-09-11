Погода на выходные: будет еще теплее

Теплый антициклон обеспечит сухую, солнечную и тихую погоду на европейской части России от Белого до Черного морей. В большинстве регионов среднесуточная температура приблизится к климатическим нормам начала августа, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем +23, +25, ночью +12, +14.

В Санкт-Петербурге – без осадков, прохладнее, +18, +21.



На Русском Севере плотных облаков будет больше, но дожди пройдут только на Кольском полуострове. В Архангельске и Сыктывкаре +16, +18, в Вологде +18, +20. В Мурманске +10, +13, в субботу пройдет небольшой дождь.

В Черноземье тихо, сухо, солнечно и тепло. В Курске, Брянске и Воронеже +26, +28.

Преимущественно солнечной, без осадков будет погода в Поволжье. В Казани и Йошкар-Оле +19, +21. В Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Саранске и Пензе +21, +24, в Волгограде и Астрахани +26, +28.

На Юге сохранится жаркая погода, в горах прогремят грозы. В Симферополе и Ялте +28, +30, в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи +26, +28, в Нальчике и Владикавказе +16, +18, грозовые ливни.

На Южном Урале будет облачно, но обойдется без существенных осадков. В Екатеринбурге и Челябинске +14, +16, в Уфе до +18.

На погоду в Западной Сибири окажет влияние циклон. В Омске +15, +17, временами дождь. В Новосибирске в субботу +16, +18, в воскресенье +19, +21, без существенных осадков.

На юг Дальнего Востока тайфун принесет сильные продолжительные дожди. В Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке около +20.